Правоохранители остановили незаконное производство сигарет в Одесской области

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили подпольное промышленное производство табачных изделий в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

«Следствием установлены четыре гражданина Украины, которые в городе Белгород-Днестровский Одесской области организовали незаконное производство сигарет без марок акцизного налога. Реализация контрафакта проходила в теневом секторе, что привело к уклонению от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах. Кроме того, готовая продукция контрабандным путём также вывозилась в страны ЕС», — говорится в сообщении.

Детективы БЭБ совместно с работниками других правоохранительных органов провели обыски в складских помещениях, где был налажен полный цикл по производству сигарет без фильтра. По результатам обысков обнаружена и изъята линия по производству сигарет, станок для упаковки табачных изделий в пачки, другое оборудование необходимое для незаконной деятельности, 2,2 тонны табака и почти 400 тысяч пачек готовой табачной продукции без марок акцизного налога.

В настоящее время проводится оценка стоимости подакцизной продукции и оборудования, подсчитывается нанесённый государству ущерб.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года правоохранители разоблачили и прекратили канал незаконного перемещения через государственную границу с целью дальнейшего сбыта немаркированных подакцизных товаров – сигарет известных иностранных марок, которых в ходе обысков изъято более 266 тыс. пачек на сумму 11,6 млн. гривен.

Фото: БЭБ/Facebook

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