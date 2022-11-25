Производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей электроснабжения

По состоянию на 11.00 25 ноября производители электроэнергии обеспечили более 70% необходимой стране электроэнергии.

Об этом сообщил в Telegram представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Первоочерёдно подано питание на объекты критической инфраструктуры во всех областях: котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, в некоторых регионах работает общественный электротранспорт, — говорится в сообщении.

Отмечается, что атомные станции набирают мощность. Обеспечено питание потребностей Запорожской атомной станции.

«Несмотря на полученные после ракетных обстрелов повреждения, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, включилась в работу часть «зелёной» генерации. Продолжаются работы по возобновлению питания бытовым потребителям», — информирует Братчук.

Однако, темпы восстановления замедляют сложные погодные условия: из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесённым российскими ракетами, добавляются обледенения и порывы проводов в распределительных сетях (облэнерго).

Ремонтные бригады «Укрэнерго» вместе с коллегами по облэнерго работают круглосуточно, ликвидируя повреждения. Однако дефицит электроэнергии в системе сохраняется. В настоящее время это 30% от общего объёма потребления.

В этой связи во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления.

«Просим украинцев помнить: если в доме нет света, значит, именно в этот момент работают ремонтники. Выдержка и мужество – это то, что сегодня спасает и энергосистему, и каждого из нас», — констатируется в информации.

Как сообщала Одесса News, к 25 ноября ДТЭК «Одесские электросети» возобновил электроснабжение критической инфраструктуры в Одесской области после атаки 23 ноября, однако в регионе действуют экстренные ограничения.

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