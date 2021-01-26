Кому в Одессе 27 января отключат свет

27 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 10-я Линия на жилом массиве: 19, 19Б, 21, 22, 23, 24

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. 4-я Линия на жилмассиве: 29, 31, 31_1, 33, 50, 50_1, 50_3

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. 5-я Линия на ж/м: 26, 28, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. 6-я Линия на ж/: 25, 25_1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33_2, 33Б, 34, 35, 36

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. 7-я Линия на ж/м: 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. 8-я Линия на ж/м: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. 9-я Линия на ж/м: 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Адмирала Лазарева: 17/19, 21, 23, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/35, 34, 37, 39, 41, 43

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Ашгабадская: 18, 20, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Высокий переулок: 2, 4, 6, 7, 11, 12/14, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Волоколамская: 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Вороного Николая: 4а, 7а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Вороного Николая 1/Строганова: 11А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Генерала Цвєтаева: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20/22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 50, 50А, 51

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24_1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57_1, 59, 61

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Желябова: 7а, 9, 11, 11а, 11б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Жолио Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13_1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а_с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Заславского: 27, 29, 31, 32/34, 33

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

27 янв. 23:00

27 янв. Капитана Кузнецова: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76_1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Карпатская улица: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Книжный пер.: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

27 янв. 23:00

27 янв. Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47_1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Крайняя улица: 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 69б, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 671, 672

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Литовская: 20, 20А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Ломоносова: 13, 13а, 15, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Малая Арнаутская ул: 96, 98, 100, 102, 104, 106, 117

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

27 янв. 23:00

27 янв. Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19_1, 19_2, 20, 21, 21_1, 21_2, 21_3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Николая Воронова: 1А, 1, 2, 2-А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 7, 9, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Новощепной ряд ул: 11, 13, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

27 янв. 23:00

27 янв. Пестеля: 6а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Пантелеймоновская улица: 95

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

27 янв. 23:00

27 янв. Преображенская улица: 81, 83, 85

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

27 янв. 23:00

27 янв. Радужная: 10, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а/2, 28а/3, 28а1, 29, 29а, 30, 30А, 30-А, 30-Б, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 39, 39А, 41, 41/г, 41А, 41А2, 41Б, 41В, 43

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Рижская улица: 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28/2, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Самарская улица: 31, 59, 61, 63, 65, 67

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Санаторный пер.: 5, 5-Б, 6а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Смоленская ул.: 31, 32, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46б, 47, 48, 49, 49А, 50, 51

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Сталепрокатная ул.: 11, 11А, 14, 15, 16, 17, 17/19, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22-Б, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 418/26

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Сталепрокатный пер.: 13

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Старопортофранковская улица: 137, 139, 141, 143

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

27 янв. 23:00

27 янв. Строганова: 7, 10, 11, 11В

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56_58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Тепличная: 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Ударников: 7, 9, 11а, 11б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Умова улица: 75, 77, 79, 100, 102, 108, 1121

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Французский бульвар: 48/50А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв. Шестакова: 4, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81_2, 83, 87, 89, 91, 93

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

27 янв. 17:00

27 янв.

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