По Поясу Славы в Одессе пройдёт велоралли и турпоход

26 и 27 сентября в Одессе состоятся 47-й традиционный туристический переход «100 километров за 24 часа по Поясу Славы» и велосипедное ралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы».

Маршрут соток проходит по рубежам обороны Одессы, где в 1941 году велись активные бои.

В связи со стартом мероприятий 26 сентября с 07:00 до 10:30 временно будет ограничен въезд на территорию перед входом на Аллею Славы (парк Шевченко) и Лидерсовский бульвар от Санаторного переулка.

Проведение мероприятий предусмотрено с соблюдением противоэпидемических мер и карантинных ограничений.

МАРШРУТ туристического перехода «100 километров за 24 часа по Поясу Славы» с 10:00 26 сентября до 10:00 27 сентября:

Мемориал «Памятник неизвестному матросу» в парке им. Т. Шевченко (старт) — Трасса здоровья — курортно-пляжный комплекс «Аркадия» — 8 ст. Большого Фонтана — 10 ст. Большого Фонтана — 14 ст. Большого Фонтана — 16 ст. Большого Фонтана — пер. Маячный — ул. Дача Ковалевского — Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи — жилой массив «Черноморка» — с. Бурлачья Балка — с. Малодолинское — пгт Александровка — с. Молодёжное — с. Санжейка — с. Дальник — пгт Овидиополь — с. Барабой — пгт Великодолинское — с. Прилиманское — пгт Таирово — Старая Люстдорфская дорога — жилой массив «Черноморка» — Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи (финиш).

МАРШРУТ велосипедного ралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы» с 10:00 до 22:00 26 сентября:

Мемориал «Памятник неизвестному матросу» в парке им. Т. Шевченко (старт) — ул. Большая Арнаутская — ул. Разумовская — Объездная дорога — Ренийская дорога — с. Мирное — с. Марьяновка — с. Доброалександровка — с. Барабой — с. Санжейка — с. Молодёжное — с. Бурлачья Балка — Старая Люстдорфская дорога — жилой массив «Черноморка» — Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи (финиш).