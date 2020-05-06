Семь одесситов подхватили коронавирус за последние сутки, один умер

За сутки в регионе зарегистрированы 36 новых случаев COVID-19, из них семь — у одесситов.

Об этом сообщает официальный сайт города, ссылаясь на информацию Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

По состоянию на 8:00 6 мая в Одессе лабораторно подтверждены 88 инфицированных.

Сегодня на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 18 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в этой больнице три человека находятся в тяжёлом состоянии, однако не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Отмечается также, что 16 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 12 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

«Ребёнок в возрасте трёх месяцев выписан в удовлетворительном состоянии из городской инфекционной больницы на самоизоляцию под наблюдение педиатра детской поликлиники. Ещё трое детей в возрасте 9 лет, 1 год 3 месяца и 17 лет находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, у одного ребёнка получен первый отрицательный результат контрольного ПЦР-обследования», — говорится в сообщении.

В числе заболевших COVID-19 жителей города Одессы — 10 медицинских работников, в числе которых нет сотрудников городской инфекционной больницы. За последние сутки зарегистрированы три лабораторно подтверждённых случая COVID-19 у медиков — у врача областного клинического медицинского центра (больница Водников), а также у медсестры и сестры-хозяйки городской клинической больницы №10.

Утверждается, что все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

6 мая в 7:00 зарегистрирован летальный случай у пациента возрастом 53 года с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который находился в инфекционной больнице с 5 мая в очень тяжёлом состоянии.

Ранее был зарегистрирован летальный случай 22 апреля у жителя Одессы с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19. Таким образом, в Одессе от коронавируса умерли 2 человека.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 13 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 73 одессита.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки в Украине умерли 11 человек от коронавирусной инфекции.