Поющий романтик отпраздновал свой день рождения

Певец Джастин Бибер, которого называют поющим романтиком, отпраздновал свой 26-й день рождения.

Как пишет jetsetter.ua, сейчас певец — мегауспешный артист и примерный семьянин, а его романтическая история с Хейли Болдуин — пример для подражания для миллионов влюблённых.

«Несмотря на депрессию Джастина и другие жизненные неурядицы, пара сохраняет оптимизм и светлые чувства друг к другу», — говорится в сообщении.

Накануне Международного женского дня 8 Марта издание опубликовало трогательные и эмоциональные фотографии супругов.