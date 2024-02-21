Полиция проводит комплекс мер по поимке организаторов взрыва авто с бойцами УДА

Полицейские проводят комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к террористическому акту в селе Гвардейское Одесской области -подрыву автомобиля Украинской добровольческой армии, в котором находились два её бойца — Альберт и Наталья Кручинины.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 15 о.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса — покушение на умышленное убийство двух человек, совершённое в способ, опасный для жизни многих лиц.

По словам командующего УДА Дмитрия Яроша, ему «удалось посетить Альберта и Наталию в одном из медучреждений Одессы. Врачи делают невероятную работу. К сожалению, Альберт пока ещё в коме. Наталья в результате тяжёлой контузии находится в тяжёлом состоянии. Верю, что их жажда жизни преодолеет всё».

Он подчеркнул, что им и их детям обеспечена усиленная надёжная охрана, а командование УДА гарантирует вознаграждение в 10 тысяч долларов за любую информацию о причастных к теракту лицах.

Как сообщала Одесса News, в пригороде Одессы вечером 19 февраля взорвался автомобиль Украинской добровольческой армии, пострадали Альберт и Наталья Кручинины.

Фото: УДА/Facebook, Нацполиция в Одесской области

Видео: Нацполиция

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