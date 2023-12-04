649 дней войны: украинские воины стойко держат оборону

Начались 649-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

Россия продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Новгородовка Донецкой области

По информации Генштаба ВСУ на 6 утра 4 декабря, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанёс 1 ракетный и 45 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Херсон

В ночь на 4 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 21 БпЛА типа «Shahed-136/131». 16 вражеских дронов и управляемая ракета Х-59 уничтожены.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ военная ситуация складывается следующим образом:

ОСГВ «Север»: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

ОСГВ «Хортица»: на всех направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском — наши защитники отражают наступательные действия врага, продолжают штурм южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

ОСГВ «Таврия» : безуспешными были наступательные действия противника на Авдеевском, Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. Украинские воины стойко держат оборону. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта;

: безуспешными были наступательные действия противника на Авдеевском, Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. Украинские воины стойко держат оборону. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 — по зенитно-ракетным комплексам и 2 по складам боеприпасов противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по тяжёлой огнемётной системе залпового огня противника и зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь».

Одесса News информировала, что в ночь на 2 декабря противник атаковал 11 ударными БпЛА типа «Shahed» из мыса Чауда (Крым), 10 из которых были сбиты в пределах Одесской области.

На главном фото морпех 36-й ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Инфографика: ВС ВСУ

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