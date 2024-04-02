«Зелёная» энергетика спасает Одесскую область от массовых отключений 

«Зелёная» энергетика Украины в случае дальнейшего развития может эффективно заменять энергетические мощности, которые были уничтожены или повреждены в результате российских обстрелов.

Об этом говорится в заявлении Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) в Facebook.

«Ветровые и солнечные электростанции в условиях значительных проблем с обстрелами ТЭС и ГЭС иногда достаточно эффективно заменяют утраченные мощности и поддерживают энергообеспечение разных регионов Украины», – сообщает ассоциация.

Как отмечают участники рынка, существенно помогает не применять отключения возобновляемая энергетика для города Одесса и Одесского района.

«Именно в Одесской области и рядом с ней расположена большая мощность ветроэнергетических объектов, которые построили компании как с украинским, так и с иностранным капиталом», – уточнили в ассоциации.

В УВЭА отмечают, что эта ситуация наилучшим образом демонстрирует потребность для государства делать всё, чтобы развивать распределённую «зелёную» генерацию, которую врагу уничтожить будет гораздо сложнее. УВЭА настаивает на дальнейшей поддержке инвесторов в возобновляемую энергетику со стороны государства, поскольку это направление может обеспечить очень быстрое и эффективное воспроизводство утраченных из-за обстрелов энергетических мощностей.

«Восстановление и ремонт ГЭС и ТЭС занимает значительно больше времени и средств. И даже после этого такие объекты будут оставаться под риском концентрированного обстрела и повторного быстрого уничтожения или повреждения на очень продолжительный период», – резюмировали инвесторы.

Одесса News информировала, что в Одесской области планируют провести мероприятия по увеличению выработки электроэнергии. С этой целью в марте 2024 года в Одессу приезжал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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