С 30 января изменится движение по улице Водопроводной в Одессе

В связи с временным закрытием движения автотранспорта по ул. Водопроводной (на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная») с 30 января и до завершения ремонтных работ вносятся изменения временного характера в схемы движения автобусных маршрутов общего пользования.

Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

Так, изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 117, 149, 220А:

• в направлении движения к 1-й ст. Люстдорфской дороги — от ул. Екатерининской на ул. Пантелеймоновскую, ул. Старопортофранковскую, ул. Болгарскую, ул. Мечникова, пер. Высокий, ул. Водопроводную и далее по маршрутам;

автобусных маршрутов №№ 128, 201, 202:

• в направлении движения к ул. Старосенной — от ул. Водопроводной, на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Краснова, ул. Артиллерийскую, ул. Водопроводную (правый поворот), пл. Старосенную и далее по маршрутам;

автобусного маршрута № 214:

• в направлении движения к 1-й ст. Люстдорфской дороги — от ул. Старопортофранковской на ул. Болгарскую, ул. Мечникова, пер. Высокий, ул. Водопроводную и далее по маршруту;

автобусного маршрута № 121:

• в направлении движения к ТЦ «Метро» — от ул. Преображенской на ул. Пантелеймоновскую, ул. Старопортофранковскую, ул. Болгарскую, ул. Мечникова, пер. Высокий, ул. Водопроводную и далее по маршруту;

автобусного маршрута № 237:

• в направлении движения к Куликову полю — от ул. Ришельевской на ул. М. Арнаутскую, ул. Гимназическую, Итальянский бульвар (конечная остановка автобусного маршрута № 190);

• в направлении движения к ул. Агрономической — от Итальянского бульвара на привокзальную площадь и далее по маршруту. с 30 января 2021 года и до завершения ремонтных работ

вносятся изменения временного характера в схемы движения автобусных маршрутов общего пользования: