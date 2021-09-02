Получит ли Одесский худмузей статус национального

Министерство культуры и информационной политики Украины работает над предоставлением коммунальному учреждению «Одесский художественный музей» статуса национального.

Об этом в Facebook сообщило МКИП.

«МКИП работает над предоставлением Одесскому художественному музею статуса национального. И до конца года процесс этот будет завершён. Имеем совместно с ОГА пошаговый план действий», — говорится в сообщении.

В МКИП также попросили не спекулировать на имени Александра Ройтбурда. «И не транслировать «мнение» министра и министерства. МКИП имеет собственный голос и свою позицию. ОХМ получит статус национального до конца года», — говорится в сообщении.

Журналист Соня Кошкина заявила в Facebook, что Министерство культуры и информационной политики отказывает музею Ройтбурда в статусе национального. Одесские издания, в частности, «Думская», оперативно перепечатали её заявление.

Однако, в прессе появился текст письма заместителя Министра культуры по европейской интеграции Светланы Фоменко в Одесскую облгосадминистрацию, суть которого сводится к следующему: «у Министерства культуры отсутствуют правовые основания в предоставлении коммунальному учреждению «Одесский художественный музей» статуса национального».

Как информировала Одесса News, 10 августа 2021 года депутатская комиссия по вопросам образования, спорта и культуры Одесского областного совета приняла обращение ко всем членам облсовета по поводу рассмотрения на очередной сессии вопроса о поддержке культурной инициативы — предоставить Одесскому художественному музею статус национального.

На данный момент коммунальное учреждение «Одесский художественный музей» является учреждением, которое находится в собственности областной территориальной громады. В случае получения национального статуса музей перейдет в государственную собственность.

17 августа Одесская ОГА обратилась к МКИП с предложением — предоставить Одесскому художественному музею статус национального.

Фото: Думская

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