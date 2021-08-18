Гриневецкий обратился в Минкульт, чтоб Одесскому худмузею дали статус национального

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий обратился к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко о статусе для Одесского художественного музея.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

«Учитывая научную, образовательную и общественную деятельность Одесского художественного музея, весомый вклад в обогащение украинского общества, приумножение культурного наследия нашего народа, активную популяризацию лучших достижений украинского и мирового искусства, содействие развитию национального музейного дела и культурного сознания граждан просим подать в установленном порядке ходатайство перед Кабмином Украины о предоставлении коммунальному учреждению «Одесский художественный музей» статуса национального заведения», — говорится в документе, направленном ОГА на рассмотрение МКИП.

Отмечается, что трудовой коллектив музея составляют специалисты с высоким уровнем профессиональной квалификации как в научной и художественной сферах, так и в сферах администрирования, фандрейзинга и коммуникаций. Это обеспечивает высокий уровень выставочных, художественных, образовательных проектов, популяризацию коллекции музея и его художественных мероприятий среди публики, привлечение средств благотворителей и сотрудничество с музейными специалистами со всей страны.

В течение последних лет Художественный музей стремительно развивается, ежегодно увеличивается количество посетителей. Имеет современную материально-техническую базу, включающую основное здание с фондовыми помещениями и гротом, административное здание, хорошо оборудованную реставрационную мастерскую, подчеркнул председатель ОГА.

Отмечается, что 10 августа депутатская комиссия по вопросам образования, спорта и культуры Одесского облсовета приняла обращение ко всем членам облсовета по поводу рассмотрения на очередной сессии вопроса о поддержке культурной инициативы — предоставить Одесскому художественному музею статус национального.

Сейчас коммунальное учреждение «Одесский художественный музей» является учреждением, которое находится в собственности областной территориальной громады. В случае приобретения национального статуса музей перейдёт в государственную собственность.

Как сообщала Одесса News, 8 августа умер известный украинский художник, директор Одесского художественного музея, депутат Одесского облсовета Александр Ройтбурд.

Во время церемонии прощания мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал, что в Одессе будет создан Музей артискусства, о котором мечтал Ройтбурд.

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