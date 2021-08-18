На улице Векслера в Одессе 37 спасателей тушили один КАМАЗ, но он сгорел дотла

На территории КП «Одесский завод продовольственного машиностроения», что на улице Векслера, 3, вечером 17 августа начался пожар.

О возгорании в 22 часа 57 минут поступило сообщение в Службу спасения.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что на место пожара выехали 9 единиц техники и 37 спасателей.

«Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит грузовой автомобиль КамАЗ», — говорится в сообщении.

Оказывается, что на базе КамАЗа был оборудован бытовой вагончик площадью 15 квадратных метров. Но пожар вспыхнул не в нём, а в кабине грузовика, полностью уничтоженной пожаром.

«Пожар был ликвидирован в двенадцать часов ночи с помощью 2-х стволов. Причина и ущерб пожара — устанавливается. Погибших и пострадавших — нет», — резюмируют спасатели, принимавшие участие в ликвидации пожара.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 17 августа произошёл пожар в магазине одежды и обуви «Конфискат» общей площадью 800 кв. м на улице Ицхака Рабина в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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