Boeing предложил Пентагону поставлять дальнобойные ракеты Украине

Министерство обороны США рассматривает предложение корпорации Boeing по поставке Украине дешёвых малогабаритных высокоточных бомб.

Об этом со ссылкой на источники в оборонной отрасли 28 ноября сообщает Reuters, пишет издание ГОРДОН.

По данным агентства, такие боеприпасы можно устанавливать на имеющиеся в США ракеты. Это позволит Киеву наносить удары далеко в российском тылу, пока «Запад изо всех сил старается удовлетворить спрос Украины на дополнительные вооружения», говорится в сообщении.

Reuters отмечает, что предлагаемые Boeing системы, получившие название «бомба малого диаметра наземного базирования» (GLSDB), являются одним из нескольких проектов планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников США.

GLSDB сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26, оба из которых широко распространены на складах США, сообщают источники. По их словам, а также согласно документу, изученному Reuters, поставки могут начаться весной 2023 года.

Стоимость одного такого снаряда составляет около $40 тыс. Агентство отмечает, что хотя США отклонили запросы Киева на ракеты ATACMS с дальностью 185 миль (297 км), дальность полёта GLSDB в 94 мили (150 км) позволит Украине атаковать военные цели в российском тылу, которые раньше были вне досягаемости.

Как сообщала Одесса News, Министерство обороны США опубликовало содержание дополнительного пакета военной помощи Украине на $400 млн, о котором объявил 23 ноября президент Джо Байден. В нём планируется поставка ракет для средств противовоздушной обороны, реактивных артиллерийских систем HIMARS, зенитно-ракетных комплексов (NASAMS).

19 ноября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине для успешной военной кампании зимой 2022–2023 годов нужны, среди прочего, дальнобойные ракеты ATACMS (около 300 км), которые «приблизят окончание войны. Они позволят ВСУ «уничтожать крупные российские военные склады» в глубине оккупированных территорий. При этом Украине «не нужно» атаковать военные объекты на территории России.

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