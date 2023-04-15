Первые многофункциональные боевые лодки получили ВСУ

Украинские силы обороны получили первые две созданные в Украине многофункциональные боевые лодки Trident, построенные за донаты граждан благотворительному фонду Сергея Притулы.

Об этом 13 апреля сообщил в Facebook Притула.

Trident – 8-метровая лодка с 400-сильными двигателями, которая может перевозить до 12 человек десанта со скоростью более 44 узлов (около 80 км/ч) и оборудована интегрированными системами навигации, эхолотом и радиосвязью, — говорится в сообщении.

На каждой лодке планируется установить по два пулемёта Browning.

Лодки построены «на одном из украинских судостроительных предприятий», а к их проектированию были привлечены шесть предприятий Украины.

Общая стоимость проекта составила чуть более 10 млн грн, сообщил Притула.

Лодки переданы ВСУ вместе с трейлерами для их транспортировки.

Как сообщала Одесса News, первую партию артиллерийских 122-мм снарядов, изготовленных ГК «Укроборонпром» в кооперации со страной НАТО, в марте 2023 года отгрузили Вооружённым силам.

Фото и видео: Сергей Притула/Facebook

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