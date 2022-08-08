Ночь в Одессе прошла под рёв сирен

Ночь в Одессе и области прошла под вой воздушной тревоги.

Однако, ракетного вражеского обстрела одесского региона не было.

Из-за любого зафиксированного вражеского объекта в небе включают воздушную тревогу, — напоминает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. — «Даже если обнаруженный объект невелик, включается сирена».

«В чём разница между воздушной тревогой и ракетным ударом? Оповещение «воздушная тревога» – это летящий вражеский самолёт. «Ракетный удар» – летящая ракета. Но следует помнить о том, что крылатая ракета может вылететь из самолёта. Поэтому идти в укрытие нужно обязательно всегда. И по возможности – уйти подальше от любого объекта, который может стать целью», — предупреждает Братчук.

Также спикер ООВА информирует, что во время войны нет никаких учебных тревог: «Все сирены предупреждают об опасности».

По сообщению Оперативного командования «Юг», утром 8 августа, несмотря на штормовую погоду, в Чёрном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей вражеского флота, среди которых наготове 4️ носителя ракет типа «Калибр» и один большой десантный корабль.

Это усиливает угрозу ракетных ударов и обстрелов враждебными силами. Поэтому «не пренебрегайте собственной безопасностью, не подвергайте себя неоправданному риску. Будьте сознательны и бдительны», — предупреждает ОК «Юг».

Одесса News информировала о вражеском обстреле Запорожской атомной электростанции, был отключён 4-й атомный блок.

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