С вечера Одесса и область окунулись в густой туман

С вечера 30 января над одесским регионом опустился туман.

Погодные условия вечером доставили хлопот администрации Международного аэропорта «Одесса», видимость в зоне посадки которого не превышала 250 метров. По данным аэропортовских синоптиков, вертикальная видимость составляла 30 метров, толщина уплотнённого слоя снега — 5 мм, коэффициент сцепления на полосе — 0,36.

Туман не позволил приземлиться самолёту авиакомпании Windrose рейсом из Борисполя. Турбопроп ATR-72 должен был сесть в Одессе в 16:45, однако, не долетев до города, около 20 минут кружил, ожидая улучшения погоды. В итоге вернулся обратно в Борисполь.

В 17:40 польская авиакомпания отменила рейс Варшава — Одесса и обратно.

Сегодня, 31 января, ситуация улучшилась. По данным аэропорта на 7.30 утра, в 6.42 Одесса приняла борт из Борисполя. На табло, работающем в режиме онлайн, указано что все сегодняшние рейсы осуществятся по расписанию, в частности, ожидается прилёт трёх бортов из Стамбула, двух — из Борисполя, по одному из Минска, Варшавы и Шарм-эль-Шейха.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области продолжается борьба служб ГСЧС, дорожников и коммунальщиков с последствиями сильного снегопада.

Фото: Одесса News/Александр Аленксандров

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