Под покровом ночи уничтожили последний в Одесской области памятник Ленину

В ночь на 27 января в Измаильском районе Одесской области неизвестные снесли последний памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину.

Об этом сообщил ярый сторонник декоммунизации, председатель ОО «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

«Последний памятник Ленину на территории Украины снесён! (Кроме оккупированных и таких закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области», — радостно говорится в сообщении.

Также отмечается, что неизвестные граждане отбили нос у бюста Карла Марксу в селе Холмское соседнего Арцизского района. (Собственно, неизвестные — только для правоохранителей, но не для г-на Позднякова, — ред.)

Активисты-декоммунизаторы написали обращение к Одесской облгосадминистрации «с требованием организовать демонтаж памятников Марксу в городе Арциз и в посёлке Холмске, где бюст недавно лишился носа» с угрозой, что если Гриневецкий не уберёт памятники в месячный срок, «за дело возьмутся неизвестные патриоты».

Кстати. В немецком Гельзенкирхене в июне 2020 года установлена статуя Владимиру Ленину.

Как сообщала Одесса News, 21 января руководство Васильевского сельсовета Болградского района Одесской области демонтировало один из двух последних памятников Ленину — в селе Калчева этого района.

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