«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 97-й): суд підтримав боротьбу екологів Нацпарку

Довготривала судова тяганина за позовом керіваництва Національного природного парку «Тузлівські лимани» до голови, тепер вже в минулому, Білгород-Дністровської районної ради Григорія Мельниченка закінчилась повною перемогою сил, які стоять на захисті інтересів Парку.

Про це на свої сторінках у Facebook написали виконувачка обов’язки директора НПП Ірина Вихристюк та доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Нацпарку Іван Русєв.

Нарешті, «ліквідатор» національних парків, як його називає Ірина Вихристюк, «мерзота і сучасний шаріков, за словами Русєва, Гигорій Мельниченко програв у суді позов Нацпарку «Тузлівські лимани» про захист честі, гідності та ділової репутації Національного парку.

Суд визнав недостовірною поширену колишнім чиновником інформацію під час проведення ним передвиборчої агітації в кандидати в депутати та на посаді голови райради (в дописах 2021 року) у соціальних мережах та зобов’язав Мельниченка протягом п’яти календарних днів з дня набрання судовим рішенням у данній справі законної сили спростувати шляхом надіслання в Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, до сфери управління якого віднесено національний парк, офіціційного листа зі спростуванням усієї тієї інформації.

Окрім того, з Мельниченка на користь Нацпарку будуть стягнені майже 9-тисячні витрати по сплаті судового збору та за проведення судової лінгвістичної експертизи.

«Мельниченко та йому подібні особи, що дориваються до влади і втрачають контроль за своїми словами і вчинками, мають підпадати не лише під громадський осуд, а нести реальні покарання. Таких необхідно приземляти, а найкраще всім ДУМАТИ, за кого голосуєш, яку людину ти особисто приведеш до влади, бо від твого вибору залежить не лише твоє життя, а життя громади і цілої країни», — пише Іван Русєв.

Ця «мерзота і сучасний шаріков Мельниченко відкрито писав, що нас потрібно топити і взагалі багато чого він говорив і писав, і навіть на сесії райради голосно заявляв, що Русєв — це бродячий циркач, що потрібно ліквідувати національні парки в Одеській області, — пише Іван Русєв. — Ця мерзота — це класичний приклад непокараного зла, яке зростало. Його прикривали та «відмазували», воно далі росло. Знову відмазували і прикривали. Спочатку він привласнив завдяки своєму тестю С. Гриневецькому (колишній голова облдержадміністрації, — ред.) території на Дністрі у Нижньодністровському національному природному парку, що йому, звісно, не належать, потім почав будувати там, де заборонено, потім почав збирати данину з тих, хто працював на Дністрі, потім він почав погрожувати тим, хто не погоджувався рекетиру платити. Він почав викрадати людей та красти і псувати, розстрілювати, підпалювати майно. Про це я багато разів писав на сторінці ФБ і особисто звертався 5 разів в генпрокуратуру стосовно нападу на мою сім’ю. А ід час війни він навіть вкрав катер екологів, але розслідування поки їде, нажаль, не у бік справедливого покарання», — розповідає про дії Мельниченка одеський еколог.

Іван Русєв та Ірина Вихристюк

За словами Івана Русєва, сподівань на чесність суду було мало: «Не вірив я, що в цьому корумпованому суді може спрацювати верховенство права. Але я помилився. Зате мерзота шаріков отримав хоча й слабке, але справедливе покарання, адже запаморочливі незаконні надприбутки підсилювали його, а безкарність окрилювала. Попереду ще багато випробувань, але таким мерзотникам потрібно давати відсіч, як би важко не було. Інакше вони своєю мерзотністю зруйнують країну із середини».

За словами Ірини Вихристюк, тепер Мельниченку прийдеться відповісти за все сказане ним під час своєї передвиборчої кампанії, яку вибудував на агітації проти нацпарків, коли, збираючи таких самих мисливців-браконьєрів, розповідав їм казки, що «коли він прийде до влади, то ліквідує національні природні парки «Нижньодністровський» та «Тузлівські лимани». «Бо це (з його слів) нелегітимні установи, де нічим окрім корупції не займаються, знищують природу, розводять шакалів, все і всім забороняють, воюють з мисливцями, а тому потрібно ліквідувати нацпарки, щоб їх території можна було «хозяйствєнно іспольовать» і тому подібне.

Таку ж брудну маячню він повторював й на посаді голови Білгород-Дністровської районної ради.

Ірина Вихристюк зауважує, що на жодне судове засідання Мельниченко не з’являвся, його адвокати доводили суду, що позов Нацпарку — це брудні дописи та «оціночні судження», затягували судовий процес, для чого навіть ініціювали лінгвістичну експертизу, спростовували рішення суду в апеляційних інстанціях.

Тим часом, «Тузлівські лимани» живуть своїм природним життям: співають пташки, готуючись відлетіти у вирій, біля берегів плещуться волелюбні і найрозумніші володарі моря — дельфіни, займаються своїми справами тварини, комахи, жучки та метелики в очікуванні миру на українській землі.

Одесса News інформувала, що Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, перебуваючи у відрядженні в Одесі, не відвідав місця масштабної пожежі, яка охопила природні та заповідні зони Одещини.

Фото: Іван Русєв, Ірина Вихристюк/Facebook

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