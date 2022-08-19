Перед зданием Одесской обладминистрации появится инсталляция «Детство-2022»

Новым, страшным и горьким реалиям детства украинских детишек посвящена художественная инсталляция «Детство-2022», которая будет установлена перед зданием Одесской облвоенадминистрации.

Об этом сообщает в Facebook ООВА.

По словам директора Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОВА Елены Олейник, «инсталляция представляет собой 118 противотанковых установок, которые будут размещены на площади перед зданием Одесской областной военной администрации на проспекте Шевченко. На верхних швеллерах будут расположены перевёрнутые солдатские каски, в которых высадят цветы. Это – фундамент духовности, который даже в таких жёстких реалиях будет прорастать светлыми красками. Дети совместно с художниками добавят красок, разрисовывая горшки для цветов любимыми цветами, эмоциями и впечатлениями».

«Этот проект – ода главным вещам, символ смысла нашей борьбы с российским агрессором. Каждый цветок символизирует ребёнка, у которого война унесла жизнь. Проект полон аллегорий, метафор, но самое главное, он напомнит каждому о том, что нам есть, за что бороться», — комментирует автора инсталляции Андрйя Любов.

Отмечается, что, по официальным данным, с начала боевых действий в Украине погиб 361 ребёнок, ещё больше получили ранения разной степени тяжести. Новорожденные, ещё не рождённые, дети «Солнца», малыши, мечтавшие вырасти и раскрасить мир красками своих мечтаний… Эта трагедия всегда будет напоминанием о том, что взрослые несут ответственность за детей и должны поддерживать их, а не уничтожать… Инсталляция именно об этом.

Фото: ООВА/Facebook

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