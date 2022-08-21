В Берлине одну из площадей назовут «Odessa-Platz»

В берлинском районе Лихтенберг одну из площадей города назовут «Odessa-Platz» – в знак поддержки и солидарности с Украиной.

Об этом сообщили на официальном сайте берлинской мэрии, пишет сайт «Одесса» горсовета.

«Как и многие украинские города, охваченные боевыми действиями, Одесса является центром российских атак. Одесса выступает за борьбу за свободу Украины и демократическую и свободную Европу», – сказал мэр округа Михаэль Грюнст.

Как сообщала Одесса News, в англоязычной «Википедии» статью об Одессе переименовали с Odessa на Odesa, используя украиноязычную транслитерацию названия города – «Одеса».

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