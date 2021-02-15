Ироничная и дерзкая Елена Андрейчикова приглашает вместе отпраздновать весну

6 марта в Одесском театре кукол концерт «Время танцевать».

Этот концерт обещает быть незабываемым предпраздничным вечером с яркой, искромётной, ироничной Еленой Андрейчиковой. Популярная писательница, талантливая радиоведущая, дипломантка Международной литературной премии имени Исаака Бабеля, в конце концов, дерзкая женщина, умеющая смеяться над собой и над любыми ситуациями, приглашает вас отпраздновать весну!

«Всё это обо мне!» – часто утверждают и женщины, и мужчины всех возрастов, услышав её рассказы и новеллы.

А как она их читает! Да ещё и с музыкальным сопровождением пианиста-виртуоза Андрея Показа.

Ирония, сарказм, эротизм, чувственность, нежность, любовь, ненависть и снова любовь – вы погрузитесь в волшебную атмосферу её прозы, в водоворот собственных чувств, бесконечных улыбок и вдохновения.

Много новых текстов, немного полюбившихся старых, неожиданные режиссёрские решения и магия музыки – это будет настоящий праздник!

По окончании концерта всех зрителей ждёт автограф-сессия.

Приходите к 19:00 в Театр кукол.

Билеты от 350 до 650 гривен. Их можно купить здесь.