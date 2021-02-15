Укрзализныця просчитала новый транспортный коридор от Чёрного до Балтийского моря

АО «Укрзализныця» принимает участие в создании нового транспортного коридора между Балтийским и Чёрным морями для увеличения грузопотока между Польшей, Швецией, Турцией и Украиной.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

«Укрзализныця внесла свои предложения по развитию нового транспортного коридора «Балтийское-Чёрное море», благодаря которому будет увеличен грузопоток между Польшей, Швецией, Турцией и Украиной», — говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» АО «Укрзализныця» Эдвина Берзиньша, об этом шла речь во время веб-конференции на тему «Создание нового коридора между Балтийским и Чёрным морями».

Отмечается, что Укрзализныця предложила точный просчитанный маршрут (Турция-Украина-Польша) вместе с партнёрами по этому проекту. Также во время конференции стороны обсудили пути реализации стратегии развития контейнерных перевозок.

Берзиньш подчеркнул, что развитие транспортного коридора «Балтийское-Чёрное море» положительно повлияет на развитие экономики стран — участниц проекта, в частности, Украины.

Как сообщала Одесса News, первое заседание украинско-польской рабочей группы по вопросам развития упомянутого транспортно-логистического коридора состоялось 17 декабря 2020 года в Гданьске.

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