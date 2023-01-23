Электротранспорт в Одессе будет ходить реже

В Одессе из-за ограничения лимитов на электроэнергию от ДТЭК уменьшится количество подвижного состава на линии.

Об этом в Facebook сообщает КП «Одесгорэлектротранс».

«Из-за ограничения лимитов на электроэнергию от ДТЭК мы вынуждены уменьшить количество подвижного состава на линии, вследствие чего интервал движения значительно увеличился. Приносим извинения за неудобства. Спасибо за понимание», — говорится в информации.

Как сообщала Одесса News, с 16 января общественный электротранспорт Одессы возобновил свою работу после очередного ракетного вражеского обстрела энергоинфраструктуры Одесской области.

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