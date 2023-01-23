Знаменитому одесскому фигуристу исполнилось 50 лет

Бронзовый призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, обладатель медалей чемпионата мира и Европы Руслан Гончаров отметил 50-летний юбилей.

Об этом сообщает отделение Национального Олимпийского комитета в Одесской области.

Отмечается, что именинник родился в Одессе и начал заниматься фигурным катанием в 6 лет в расположенной неподалёку от его дома СДЮСШОР «Льдинка».

«Со временем перешёл в танцы на льду, где главных успехов добился ещё с одной воспитанницей одесской школы Еленой Грушиной, с которой встал в пару в 1989 году. В 1992 году они дебютировали на международной арене, заняв 4 место на чемпионате мира среди юниоров. До олимпийского пьедестала Руслан с Еленой прошли долгий и тернистый путь, выступив на 11-ти чемпионатах мира и 11-ти чемпионатах Европы», — говорится в сообщении.

Впервые они поднялись на пьедестал больших соревнований в 2004 году, когда стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы. До этого у Руслана тоже были успехи, но на соревнованиях более низкого ранга. В 2005-м Гончаров и Грушина, наконец, ворвались на пьедестал чемпионата мира, а в 2006-м достигли вершины карьеры, став бронзовыми призёрами Олимпийских игр в Турине.

Победы доставались нелегко — по восемь часов тренировок в день в период подготовки программы, по три-четыре часа в течение сезона, когда идёт отработка элементов. Но самая главная составляющая по мнению самих фигуристов: «Хорошие программы. Музыка, интересные элементы, нестандартные ходы. Ну и надо, чтобы звёзды совпали», — улыбаются спортсмены.

Сейчас Руслан проживает с семьёй в американском городе Ашберн (штат Вирджиния), и работает тренером в международном центре фигурного катания, который находится в расположенном неподалёку городе Лисбурге.

Кстати. Одесса является одним из основных центров развития фигурного катания в Украине и известна своей школой фигурного катания. С именами одесситов — олимпийских чемпионов Виктора Петренко, Оксаны Баюл, призёров Олимпийских игр, танцоров Елены Грушиной и Руслана Гончарова связаны самые яркие страницы украинского и мирового фигурного катания.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года воспитанница Одесской СДЮСШОР «Льдинка» Анастасия Васильченко завоевала бронзовую медаль на турнире Edusport Trophy 2023 в румынском Отопене – последнем старте перед Европейским юношеским олимпийским фестивалем, который начался 21 января в Италии.

Фото и видео из открытых источников

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