Чёрное море в результате подрыва Каховской ГЭС россиянами начало опресняться

Чёрное море в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС начало опресняться.

Солёность воды вблизи Одессы ниже нормы почти в три раза, — сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Отмечается, что специалисты инспекции 10 июня отобрали пробы морской воды в трёх местах Одессы: Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и 16-й станции Большого фонтана.

По результатам лабораторных исследований, в Новой Дофиновке выявлено превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа общего – в 9 раз. Солёность ниже нормы в 2,7 раза.

На Ланжероне наблюдается превышение общего железа в 5,2 раза. Солёность ниже нормы в 2,9 раза.

На 16-й станции Большого фонтана обнаружено превышение взвешенных веществ в 1,1 раза, железа общего – в 3,4 раза. Солёность ниже нормы в 2,9 раза.

Как сообщала Одесса News, ночью 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло затопление части Херсонской и Николаевской областей и одновременно критическое обмеление Каховского водохранилища.

Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа/Facebook

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