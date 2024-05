Песня воскресенья на Одесса News: Jerry Heil и alyona alyona, «Teresa&Maria»

На третьем месте завершившегося ночью 12 мая в Швеции песенном конкурсе «Евровидение-2024» оказалась представленная украинскими исполнителями Jerry Heil и alyona alyona песня Teresa&Maria.

Конкурсная песня Teresa&Maria рассказывает о силе, храбрости и стойкости украинских женщин.

В съёмках видео приняли участие украинские женщины, в частности, учительницы разрушенной вражеским обстрелом Великокостромской гимназии Татьяна и Людмила, украинская правозащитница, глава Центра гражданских свобод и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук и другие украинки, которые живут и работают в условиях войны.

«Через боль, радость, слёзы, смех и разочарование, украинки несмотря на всё продолжают жить, творить и помогать, не покладая рук. На плечах женщин держится весь мир, а когда они объединены — становятся движущей силой в борьбе», — говорится в описании к видео.

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би, що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці — звивисті, скелясті

Але, знай, в твоїй руці твоє власне щастя

Давай, мала, палай

I’m not holy, I’m alive

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя петля ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м’яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять, і, затям, скоро вже кінецьІ

хай хтось хоче, аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти впускаєш в серце гнів добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю

Знаєш, твій тернистий шлях саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом нелегко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Сука война» в исполнении Александра Положинского и Bazhana (Ольгой Бажаной).

Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy