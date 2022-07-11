Одесские потребители газа переведены в компанию «Нафтогаз» автоматически

Для решения вопроса бесперебойной поставки газа оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) выполнил решение Министерства энергетики Украины о переводе бытовых потребителей поставщика «последней надежды» в ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».

Как сообщили в компании «Нафтогаз Украины», такие потребители АВТОМАТИЧЕСКИ переведены для обслуживания и обеспечения ресурсом в Газоснабжающую компанию «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что заключать дополнительные договоры не нужно, поскольку переход произошёл автоматически. Узнать свои новые счета, тарифы, возможности оплаты и т.д. можно на сайте Нафтогаза.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Кабинет Министров Украины запретил экспортировать в 2022 году природный газ местной добычи, уголь и мазут.

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