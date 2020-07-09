Ущерб от аварии танкера Delfi оценила экологическая инспекция

Работники Государственной экологической инспекции в Одесской области предварительно подсчитали объём ущерба окружающей среде в результате аварии нефтяного танкера Delfi вблизи Одессы.
Об этом сообщила Госэкоинспекция в Одесской области на запрос «Громадського».
«Госэкоинспекция сделала предварительный расчёт размера ущерба, причинённого в результате загрязнения, но вынесение претензии (подтверждающёй сумму ущерба документ — ред.) будет возможным после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию, и после удаления танкера из акватории», — говорится в документе.
По состоянию на 8 июля ориентировочный размер ущерба составляет $ 15,2 тыс. (410 тыс. грн).
В Госэкоинспекции уточнили, что окончательный расчёт будет возможен только после завершения операции по подъёму судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции по объёмам нефтепродуктов, которые были на судне до совершения загрязнения, и которые остались после завершения операции по подъёму судна.
Ранее председатель Госэкоинспекции Андрей Малёванный сообщил, что обратился в Одесский филиал ГП «АМПУ» и правоохранительные органы, чтобы получить информацию о владельце танкера.
26 июня комиссия по ТЭБ и ЧС Одесского горсовета приняла решение о закрытии для купания пляжа «Дельфин» в результате очередной утечки топлива из танкера Delfi, который лежит на мели. Вокруг судна поставлены боновые заграждения, чтобы не допускать загрязнения акватории Одесского порта.
Мэр Одессы также поручил специалистам департамента муниципальной безопасности, прежде всего спасательно-водолазной службы, ежедневно отслеживать ход работ по поднятию и эвакуации из пляжной зоны танкера Delfi.
Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский определил срок поднятия танкера с мели не позднее 20 июля.
22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч. 1 ст. 237 УК Украины).
Фото: Одесса News, Громадське