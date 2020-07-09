Ущерб от аварии танкера Delfi оценила экологическая инспекция

Работники Государственной экологической инспекции в Одесской области предварительно подсчитали объём ущерба окружающей среде в результате аварии нефтяного танкера Delfi вблизи Одессы.

Об этом сообщила Госэкоинспекция в Одесской области на запрос «Громадського».

«Госэкоинспекция сделала предварительный расчёт размера ущерба, причинённого в результате загрязнения, но вынесение претензии (подтверждающёй сумму ущерба документ — ред.) будет возможным после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию, и после удаления танкера из акватории», — говорится в документе.

По состоянию на 8 июля ориентировочный размер ущерба составляет $ 15,2 тыс. (410 тыс. грн).

В Госэкоинспекции уточнили, что окончательный расчёт будет возможен только после завершения операции по подъёму судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции по объёмам нефтепродуктов, которые были на судне до совершения загрязнения, и которые остались после завершения операции по подъёму судна.

Ранее председатель Госэкоинспекции Андрей Малёванный сообщил, что обратился в Одесский филиал ГП «АМПУ» и правоохранительные органы, чтобы получить информацию о владельце танкера.

26 июня комиссия по ТЭБ и ЧС Одесского горсовета приняла решение о закрытии для купания пляжа «Дельфин» в результате очередной утечки топлива из танкера Delfi, который лежит на мели. Вокруг судна поставлены ​​боновые заграждения, чтобы не допускать загрязнения акватории Одесского порта.

Мэр Одессы также поручил специалистам департамента муниципальной безопасности, прежде всего спасательно-водолазной службы, ежедневно отслеживать ход работ по поднятию и эвакуации из пляжной зоны танкера Delfi.

Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский определил срок поднятия танкера с мели не позднее 20 июля.

22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч. 1 ст. 237 УК Украины).

Фото: Одесса News, Громадське