1 января Национальный природный парк «Тузловские лиманы» отметил своё 10-летие.

Об этом написал на своей странице в Facebook эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

«На огромной планете Земля нет национального природного парка с датой рождения 1 января. Это эксклюзивно только для НПП «Тузловские лиманы» — он был создан 1 января 2010 Указом №1 Президента Украины Ющенко Виктора Андреевича», — напоминает Иван Русев.

Эколог, работавший в Нацпарке, отмечает, что «за время моего пребывания в этом удивительном по красоте нацпарке, с командой единомышленников, мы приобрели огромное число друзей парка, мы приобрели богатый опыт… Нашему НПП «Тузловские лиманы», государственной организации, которая изо дня в день, последовательно защищает уникальное природное наследие Украинского Причерноморья в рамках государственных законов и международных обязательств страны, юбилей, — исполняется 10 лет!»

Страстный любитель природы, Иван Русев поблагодарил настоящих друзей за поддержку и личный вклад в развитие Парка и сохранение уникальной жемчужины Украинского Причерноморья, благодаря которым парк может эффективно работать и выполнять задачи по охране этого природного наследия.

«Только благодаря ВАМ мы могли эффективно работать и выполнять задачи по охране нашей общего природного наследия — национального природного парка «Тузловские лиманы». Только благодаря ВАМ мы могли двигаться на приобретённых за ВАШИ деньги автомобили и мопедах, только благодаря ВАМ стали возможными детские экологические экспедиции, и конференции, построенные бунгало для наблюдения за птицами, и острова для птиц! Благодаря ВАМ мы создали первую Границу нацпарка «Тузловская Амазония» и имеем замечательные результаты! Мы получили необходимые для службы госохраны прибор ночного видения и видеокамеру. Только ВЫ информируете о нас о нашей работе, даёте нам вдохновение и силы двигаться дальше в то время, когда мы не получаем поддержки чиновников профильного министерства, когда правоохранительная и судебная система не просто бездействует, она защищает правонарушителей и преступников», — пишет Русев..

«Наш национальный природный парк «Тузловские лиманы» по праву можно назвать народным! Низкий поклон всем друзьям и благодетелям!», — заключает эколог. .

Фото: Facebook