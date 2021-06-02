Свитолина начала турнир во Франции с победы

6-я ракетка мира, одесситка Элина Свитолина добыла победу в матче первого круга Roland Garros, обыграв француженку Осеан Бабель.

Поединок завершился со счётом 6:2, 7:5, сообщает XSPORT.

Теннисистки провели на корте 1 час и 18 минут.

«Украинка не сделала ни одного эйса, реализовала только 4 брейкпоинта из 14-и, выиграла 4 гейма на приёме, допустив одну двойную ошибку. Её соперница 1 раз подала навылет и выиграла 3 гейма подряд, допустив 1 «двойную»», — говорится в сообщении.

После победы в первом раунде Roland Garros Элина поделилась своими эмоциями:

«Во-первых, я рада, что смогла сыграть матч на этой арене, что открывала здесь игровой день. Сегодня отличная погода, на трибунах есть болельщики. И вдвойне приятно из-за того, что я выиграла этот матч. Что бы я посоветовала свой 17-летней сопернице? Нужен опыт, конечно же. Думаю, она впервые играла на таком корте, это был её первый матч в основе на турнирах Большого Шлема и тут ещё твоя первая соперница – это шестая ракетка мира. Это очень тяжело. Я помню себя в такой же ситуации, как сильно я нервничала. Она отлично показала себя, во втором сете заиграла активнее и тем самым усложнила мне задачу».

Следующей соперницей Свитолиной станет 75-я ракетка мира, американская профессиональная теннисистка Энн Ли.

Как сообщала Одесса News, в первом круге турнира Roland Garros в Париже одесситка Екатерина Козлова (WTA, 159) проиграла Айле Томлянович из Австралии и выбыла из турнира.

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