16 ноября часть жителей Одессы останется без света

Дома многих одесситов 16 ноября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС: Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197, Равенства, 84-104,195, пер. Абрикосовый, 1-43, Фонтанская дор., 106/37,40, пер. Янтарный, 6-8, Дачная, 4/2, Рыбацкая, 20, Айвазовского (Тимирязева), 34. Работы до 18.00.

Ак.Королёва, 69-75. Работы до 20.00.

Северные РЭС: С. Палия, 93, Заболотного, 57-59. Работы до 19.00.

Центральные РЭС: Цветочная, 1-21, Кордонная, 3-92, Косяченко, 1-54, пер. Цветочный, 10, Богуна, 6-21, С.Рихтера, 8-148, Т.Тэсс, 1-60, Овидиопольская дор., 2-6, Ольги Благовидовой (Кострова), 1-37, пер. Сиреневый, 2/2, Платановая, 16-126, Радостная, 114,116, пер. 1-2-й Сиреневый, 1-19, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, Гранатная, 1-25, И.Фунтового (Бабаджаняна), 30-54, Вадатурского (Малиновского), 79-152, Йозефа Прибика (Минская), 7-49 , Иоганна Гена (Бажана), 1-20, Г. Михайленко (Спартаковская), 3-63, пер. Гранатный, 2-8, пер. Граничный, 1-35, Малишевского (Гастелло), ​​1-55, пер. Малиновский, 7, Апрельская, 1-33, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, Текстильщиков, 1-14, пер. Канатный, 3-10, Сельская, 7-44, Туристская, 1-19, Ближние Мельницы (Кондренко), пер. Короткий, 2-4, пер. Мостовой, 1-4, Арнаутская, 2,2а, Клименко, 25, 33в, Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63, Листа Ференца, 4а, пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25, Тенистая, 9/12, пер. Туристский, 2-12, Старицкого, 2-27, Работы до 19.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа, а 15 октября он провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвящённое энергетике.

6 сентября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений cвета.

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