Кому в Одессе 24 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Гранатная: 28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Дачный 1-й переулок: 4, 5, 6, 7, 10, 10/1, 10/4, 10/7, 10а, 10/12, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 1011 9:00

24 окт. 20:00

24 окт. Заплан. Дачный переулок: 8а 9:00

24 окт. 20:00

24 окт. Заплан. Дачная: 3А, 6, 6/4, 6/6, 6/9, 6а, 6б, 6/11, 6/13, 6/15, 8, 10, 10/4, 10/5, 10/7, 10/10, 12 9:00

24 окт. 20:00

24 окт. Заплан. Джутовый переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Дубовая: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Кипарисный 1-й переулок : 2, 4 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Кипарисный 3-й переулок : 1, 2, 3, 4 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Конструкторский переулок: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Космонавтов: 14, 16, 18 9:00

24 окт. 20:00

24 окт. Заплан. Костанди: 74, 76, 76б, 78, 80, 80/2, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 87а, 87б, 87в, 88А, 90, 91, 91/2, 91-Б, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97а, 98, 98-А, 99, 99А, 100, 100Б, 101, 102, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 121А, 123, 125, 127, 129 9:00

24 окт. 20:00

24 окт. Заплан. Люстдорфская дорога: 129, 129а, 131а, 133, 133а, 135 9:00

24 окт. 20:00

24 окт. Заплан. Москвина переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 12 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Профсоюзная: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Пшеничная: 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Радостная: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Радиальный переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Рихтера Святослава: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Тимирязева: 82а, 83, 83А, 83б, 83В, 85, 85а, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102 9:00

24 окт. 20:00

24 окт. Заплан. Трудовых Резервов переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Трудовой переулок: 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8 9:00

24 окт. 20:00

24 окт. Заплан. Туристическая: 20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46 10:00

24 окт. 17:00

24 окт. Заплан. Филатова Академика: 21, 23, 23Б 9:00

24 окт. 20:00

24 окт. Заплан. Шишкина: 51 9:00

24 окт. 20:00

24 окт. Заплан. Юннатов 3-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6 9:00

24 окт. 20:00

24 окт. Заплан. Юннатов 2-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32 9:00

24 окт. 20:00

24 окт. Заплан.