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  3. Кому в Одессе 24 октября отключат свет

Кому в Одессе 24 октября отключат свет

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24 октября в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию. 

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети». 

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Гранатная:  28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Дачный 1-й переулок:  4, 5, 6, 7, 10, 10/1, 10/4, 10/7, 10а, 10/12, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 1011 9:00
24 окт.		 20:00
24 окт.		 Заплан.
Дачный переулок:  8а 9:00
24 окт.		 20:00
24 окт.		 Заплан.
Дачная:  3А, 6, 6/4, 6/6, 6/9, 6а, 6б, 6/11, 6/13, 6/15, 8, 10, 10/4, 10/5, 10/7, 10/10, 12 9:00
24 окт.		 20:00
24 окт.		 Заплан.
Джутовый переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Дубовая:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Кипарисный 1-й переулок :  2, 4 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Кипарисный 3-й переулок :  1, 2, 3, 4 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Конструкторский переулок:  1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Космонавтов:  14, 16, 18 9:00
24 окт.		 20:00
24 окт.		 Заплан.
Костанди:  74, 76, 76б, 78, 80, 80/2, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 87а, 87б, 87в, 88А, 90, 91, 91/2, 91-Б, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97а, 98, 98-А, 99, 99А, 100, 100Б, 101, 102, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 121А, 123, 125, 127, 129 9:00
24 окт.		 20:00
24 окт.		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  129, 129а, 131а, 133, 133а, 135 9:00
24 окт.		 20:00
24 окт.		 Заплан.
Москвина переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 12 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Профсоюзная:  2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Пшеничная:  7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Радостная:  32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Радиальный переулок:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Рихтера Святослава:  35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Тимирязева:  82а, 83, 83А, 83б, 83В, 85, 85а, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102 9:00
24 окт.		 20:00
24 окт.		 Заплан.
Трудовых Резервов переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Трудовой переулок:  1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8 9:00
24 окт.		 20:00
24 окт.		 Заплан.
Туристическая:  20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46 10:00
24 окт.		 17:00
24 окт.		 Заплан.
Филатова Академика:  21, 23, 23Б 9:00
24 окт.		 20:00
24 окт.		 Заплан.
Шишкина:  51 9:00
24 окт.		 20:00
24 окт.		 Заплан.
Юннатов 3-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6 9:00
24 окт.		 20:00
24 окт.		 Заплан.
Юннатов 2-й переулок:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32 9:00
24 окт.		 20:00
24 окт.		 Заплан.

 

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