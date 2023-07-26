Команда ФК «Черноморец» пополнилась двумя новыми игроками

Состоялось подписание контрактов с ещё двумя новыми футболистами ФК «Черноморец».

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Отмечается, что «моряками» стали нигерийский центрфорвард Самсон Ономиго Йеде и полузащитник Максим Грисьо.

Самсон Ономиго Йеде родился 28 января 1998 года в Орогане (Нигерия). Рост – 181 см, вес – 76 кг. Воспитанник нигерийских команд ФК Бенин-Сити и Ибидей (Иджебу-Оде). Выступал в клубах: «Митьюллан» (Хернинг, Дания), ФК «Пайде» (Эстония), ФК «Ломмел» (Бельгия), «Фремад Амагер» (Копенгаген, Дания), ФК «Фредерисия» и ФК «Хорсенс» (оба – Дания). На профессиональном уровне провёл 205 матчей, забил 55 голов, отдал 21 голевую передачу. В «Черноморце» будет выступать под №70.

Максим Грисьо родился 14 мая 1996 года во Львовской области. Рост – 172 см, вес – 62 кг. Воспитанник футбольных школ «Рух» (Винники), ФК «Львов» и «УФК-Карпаты» (Львов). Играл в командах «Карпаты» Львов, «Рух» Львов, «Черкащина» Черкассы, ФК «Львов». На профессиональном уровне провёл за клубы 137 игр, забил 6 голов, сделал 2 результативных передачи. В молодёжных сборных Украины сыграл 3 матча. В «Черноморце» будет выступать под №47.

Как сообщала Одесса News, после того, как одесский футбольный клуб «Черноморец» официально покинули 11 игроков, команду начали пополнять новые игроки, в частности, Олег Билык, Алексей Шевченко, Илья Ухань, словенец Йон Шпорн, а футболисты Зиги Бадаибанга и Андрей Штогрин продлили контракт. Позже в команду влились Евгений Данилюк и Никита Сытников.

Капитан одесситов Илья Путря, несмотря на несколько интересных предложений от ведущих украинских клубов, продлил на один год контракт с ФК «Черноморец».

Фото: facebook.com/fc.chernomorets

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