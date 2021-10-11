Карате: Одесситка Анжелика Терлюга третий раз стала обладательницей престижного титула

Знаменитая каратистка из Одессы Анжелика Терлюга завоевала титул Грандвиннера Премьер-лиги сезона-2020-2021 (категория до 55 кг).

Об этом сообщает пресс-служба отделения Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области.

Одесситка стала единственной украинской спортсменкой, которая была удостоена этой награды, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой титул присуждается по итогам результата сезона Премьер-лиги. Из-за пандемии коронавируса сезоны 2020 и 2021 были объединены, поэтому лучшие каратисты были определены по итогам 7-ми турниров за последних два года.

Анжелика Терлюга (тренер — Денис Морозов) получила три победы в 6-ти турнирах, в которых принимала участие за этот период (Сантьяго, серия А; Дубай, Лиссабон — Премьер-лига), а на двух завоевала медали (серебро — Париж, ВЛ; бронза — Стамбул, ПЛ).

Для неё это третий титул Грандвиннера. Первый она завоевала в 2017 году, второй — в 2019-м. Обладатели этого титула получили право носить кимоно с золотой вышивкой на всех соревнованиях Премьер-лиги в следующем году.

Объявление победителей состоится на первом турнире Премьер-лиги 2022 года.

Как сообщала Одесса News, Анжелика принесла Одесской области единственную медаль на Олимпийских играх-2020.

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