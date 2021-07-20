Мэр Одессы патронирует проведение Международных соревнований по плаванию

4-5 сентября в Одессе пройдут Международные соревнования по плаванию на открытой воде Oceanman Odesa.

Как сообщает официальный сайт города, в рамках подготовки к соревнованиям в одесской мэрии под председательством Одесского городского головы Геннадия Труханова состоялось совещание по вопросам организации проведения мероприятия и взаимодействия служб.

Президент общественной организации «Украинская федерация «Здоровый образ жизни» Власта Шовковская отметила высокий организационный уровень проведения соревнований в прошлые годы и рассказала об особенностях проведения мероприятия в этом году.

Планируется, что в нынешних соревнованиях Oceanman Odessa примут участие около 1000 спортсменов из Украины, ближнего и дальнего зарубежья.

«Жители и гости Одессы хорошо знают об этом ярком мероприятии в ряду многих спортивных соревнований, которые проводятся в нашем городе. Oceanman Odessa — пример того, как благодаря сотрудничеству можно организовать массовое мероприятие на высоком организационном уровне. Уверен, нынешние соревнования не станут исключением», — отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов.



Как сообщала Одесса News, 18 июля в Одессе прошёл спортивный «Велодень».

Фото и видео: «Одесса»

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