Что по новому закону классифицируется как жестокое обращение с животными

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении имплементации положений некоторых соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира».

Что запрещает новый закон о жестоком обращении с животными,,кому нельзя содержать животных, кто должен осуществлять контроль, что должен обеспечить хозяин, что запрещено в сельском хозяйстве, какие предусмотрены штрафы — об этом в инфографике, опубликованной Укринформом.

Цель принятия Закона — внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов по отношению к животным, приведение законодательства Украины в соответствие с директивами Евросоюза.

Как сообщала Одесса News, одесские зоозащитники требуют запретить производство меха в Украине.

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