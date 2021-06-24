Украинская команда — единственная, вышедшая в плей-офф с 3-го места с 3-мя очками

Футбольная сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших 3-х команд.

Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.

Отмечается, что Украина стала единственной сборной из лучших третьих мест, которая набрала 3 очка в группе (Швейцария, Чехия и Португалия набрали по 4 балла).

Ещё одна команда с тремя очками вышла в плей-офф Евро-2020, но со 2-го места – это сборная Дании.

Таким образом, в 1/8 финала Украина сыграет со Швецией, а победитель этого матча выходит на победителя в игре Англии с Германией.

Команда, пришедшая на ужин, ликовала после известия о выходе в плей-офф.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Telegram.

«Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф! Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро 2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно — заслуженно», — отметил Зеленский.

По его словам, у наших ребят появляется шанс доказать, что всё это время мы просто разминались.

«И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину», — подчеркнул глава государства.

Радостная весть для Украины не понравилась австрийским фанам, которые буквально взорвались после того, как сборная Украины с третьего места вышла в плей-офф на Италию. Команду Андрея Шевченко сразу же обвинили в сливе их матча в группе и иногда даже переходили на оскорбления.

«Уже давно не секрет, что UEFA очень любит страны из восточной Европы: Азербайджан, Россия, Венгрия, Польша, Украина, Румыния, Казахстан… И все знают почему UEFA так лояльно относится к подобным странам и их косякам. Ведь Австрия не будет давать взятки и покупать благосклонность футбольных чиновников. Сколько Украина дала денег UEFA, чтобы там закрыли глаза на их грязные делишки? Не секрет, что Россия и Азербайджан давали взятки UEFA, чтобы провести у себя Евро, несмотря на всевозможные нарушения прав человека, политические притеснения и так далее. Так почему и от Украины не взять денег?», — таково только одно из мнений австрийцев.

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