Умер четвёртый Премьер-Министр Украины Евгений Марчук

На 81-м году жизни умер Евгений Марчук — украинский государственный деятель, четвёртый Премьер-Министр Украины, генерал армии Украины. В разные годы он был главой СБУ и министром обороны.

О смерти из-за остановки сердца сообщила его жена Лариса Ившина на своей странице в Facebook.

«чёрный день….умер ЕК (Евгений Кириллович, — ред.) …остановилось сердце», — написала вдова.

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка Гайвороновского района, в то время Одесской, сейчас Кировоградской области. Занимал ряд ключевых государственных должностей. В частности, Марчук стал первым главой Службы безопасности Украины (СБУ) и возглавлял её с 6 ноября 1991 по 12 июля 1994.

Также Марчук занимал должности государственного министра по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций УССР, вице-премьер-министра Украины в правительстве Виталия Масола, первого вице-премьер-министра Украины — председателя Координационного комитета при президенте Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, премьер-министра Украины (1995-1996), секретаря СНБО (1999 год), министра обороны (2003-2004),

Кроме того, он возглавлял Международный секретариат по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО. С мая 2015 года — представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы на Минских переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. С 21 ноября 2018 возглавлял украинскую делегацию в ТКГ вместо Леонида Кучмы.

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