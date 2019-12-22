Швейцария закрыла АЭС в рамках отказа от атомной энергии

В Швейцарии 20 декабря вывели из эксплуатации АЭС Мюлеберг — в соответствии с планом отказа от использования атомной энергии, одобренным на референдуме 2017 года.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на SWI.

«Построенная 47 лет назад атомная электростанция Мюлеберг вблизи Берна была отключена в пятницу. Это первая из швейцарских ядерных станций, которые будут выведены из эксплуатации», — говорится в сообщении.

В 12.30 по местному времени в прямом телеэфире техник нажал две кнопки в комнате управления, чтобы остановить цепную реакцию и деактивировать реактор.

АЭС Мюлеберг, расположенная примерно в 15 километрах от столицы страны, работала с 1972 года, обеспечивая производство 5% общего объёма электроэнергии Швейцарии.

Теперь в стране остались три АЭС с четырьмя реакторами.

Решение отказаться от ядерной энергетики граждане приняли на референдуме 2017 года, одновременно выразив поддержку планам правительства по развитию солнечной, ветровой и гидроэнергетики.