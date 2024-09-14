Знаменитый американский актёр посетил Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с американским актёром, продюсером и посланником мира ООН Майклом Дугласом и его сыном Диланом.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что во время встречи обсудили ситуацию в стране, сотрудничество с партнёрами, в том числе США, и поддержку Украины.

Отдельное внимание было уделено результатам четвёртого саммита первых леди и джентльменов, где Майкл и Дилан Дуглас были специальными гостями панели «Безопасность детей в семье». Елена Зеленская рассказала о подготовке к нынешнему мероприятию и достижениях предыдущих трёх саммитов.

Майкл Дуглас выразил восхищение Украиной и украинским народом, демонстрирующим устойчивость с самого начала полномасштабного российского вторжения.

«Вы – источник вдохновения и прекрасное напоминание нашей стране о том, что значит демократия, о том, как каждый должен быть ответственным. Демократия – это большая работа для граждан», – сказал актёр.

Дилан Дуглас добавил, что их семья болеет Украиной, и именно поэтому они сейчас здесь.

Владимир Зеленский поблагодарил актёра и его сына за поддержку и готовность приобщиться к распространению информации о нашем государстве.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года Лиев Шрайбер, известный американский актёр, продюсер, режиссёр и один из самых преданных послов Украины в инициативе UNITED24 побывал на ледоколе «Ноосфера» (порт приписки Одесса).

Фото: сайт Президента Украины, REUTERS/Anna, Управление туризма и продвижения Киевской госгорадминистрации

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