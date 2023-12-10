Группа Grandma’s Smuzi приезжает в Одессу: такое пропустить точно нельзя

Grandma’s Smuzi в рамках Всеукраинского большого Orchestra Tour 17 декабря даст концерт в помещении Одесской областной филармонии и подарит всем посетителям палитру незабываемых эмоций.

Тур с оркестром – это совершенно другой формат, который дал начало новому этапу в творчестве группы и удивит нас новыми аранжировками давно известных композиций.

Украиноязычная адаптация самых известных рок-хитов мира в сопровождении симфонического оркестра обязательно зажжёт огонь в сердцах поклонников группы и точно не оставит равнодушным никого.

Стоимость билетов от 400 гривен. Их можно приобрести здесь.

Приходите к 19 часам.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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