Майк Джонсон: Когда Палата представителей США рассмотрит пакет помощи Украине

Основным приоритетом Конгресса является согласование бюджета правительства США на 2024 год, и так как этот вопрос уже почти решён, то к пакету помощи Украине и партнёрам перейдут уже в ближайшее время.

Об этом во время пресс-конференции 20 марта заявил спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, сообщает «Голос Америки».

Джонсон пообещал, что законодатели «не будут медлить» с этим вопросом, отметив, что сейчас речь не идёт о механизме финансирования конкретно Украины.

«Мы говорим обо всём пакете дополнительного финансирования для партнёров. Я думаю, что в сознании многих людей есть большая разница между летальной помощью для Украины и гуманитарной составляющей. Также сейчас много обсуждают REPO Act – законопроект, который позволит использовать конфискованные активы российских бизнесменов и таким образом частично оплачивать помощь Украине. Кроме того, обсуждается концепция предоставления помощи в кредит», – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что для США важно послать миру «мощный сигнал» о том, что они поддерживают своих союзников и не могут «позволить террористам и тиранам шагать по миру».

Конгресс должен одобрить бюджет до 22 марта, в противном случае, может произойти так называемый шатдаун – временное прекращение работы правительственных учреждений США. Однако, по словам Джонсона, бюджетные вопросы уже практически согласованы и должны быть проголосованы на этой неделе, хотя этому предшествовали «строгие переговоры».

В то же время после 22 марта в заседаниях Палаты представителей начинается двухнедельный перерыв, поэтому к законопроекту о финансировании помощи Украине, Израилю и другим партнёрам США законодатели, скорее всего, перейдут после 8 апреля, отмечает издание.

Одесса News информировала, что по словам спикера американского министерства обороны Патрика Райдера 19 марта 2024 года, задержки в получении помощи США несут Украине всё большие риски в борьбе с агрессией России.

Президент США Джо Байден, выступая в марте 2024 года с обращением к Конгрессу США и американской нации «О состоянии дел в государстве», начал свою речь с призыва поддержать Украину в борьбе с российской агрессией. Байден назвал политическим шантажом отказ республиканцев поддержать законопроект, отметив, что «ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны».

20 октября 2023 года Байден подал запрос в Конгресс на дополнительное финансирование на сумму примерно $106 млрд, которое предусматривало помощь Украине в размере $61,4 млрд, но документ заблокировали представители Республиканской партии.

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