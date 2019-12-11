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Три одесских теннисистки попали в Открытый чемпионат Австралии

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Стал известен состав участниц основной сетки австралийского «мейджора», первого в новом сезоне турнира Grand Slam — Australian Open, который стартует в январе 2020 года.

Непосредственно по рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) в список участниц Australian Open попали 99 теннисисток, сообщает БТУ.

Среди них три одесситки — Элина Свитолина (№6), Даяна Ястремская (№22), Леся Цуренко (№72) и Катерина Козлова (№92) иодна киевлинка — Екатерина Бондаренко (№85).

Элина Свитолина

Даяна Ястремская

Екатерина Козлова

Кстати. Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) пройдёт 20 января-2 февраля 2020 года.

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