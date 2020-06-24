Владельца сгоревшего в Одессе отеля «Токио стар» отпустили на свободу

Киевский районный суд Одессы отказался избирать меру пресечения для совладельца сгоревшего отеля «Токио стар» Вадима Чёрного.

Такое решение суд принял 23 июня.

Прокуратура нстаивала на том, чтобы свобода Чёрного была ограничена хотя бы личным обязательством. Однако суд не стал этого делать.

По словам самого Вадима Чёрного, этим решением суд подтвердил, что сомневается в его причастности к пожару, унесшему жизни девяти человек.

«Суд не любит, когда прокуратура бесплатно запихивает его под танк. Ещё больше не любит, когда дело явно фальсифицировано, — пишет Чёрный на своей страничке в Facebook. — Есть безусловные следы поджога, установленные экспертизой. Есть русский террорист, которого высокоинтеллектуальные прокуроры выпустили из Украины, и сейчас больше всего боятся пойти из-за этого под суд. И суд совершенно не хочет прикрывать прокуратуру по «военному» делу».

Как сообщила Одесса News, Верховный суд постановил перенести рассмотрение апелляции на определение об аресте здания гостиниц «Токио Стар» и «Паровоз», сгоревших 17 августа 2019 года, из Одессы в Николаев, поскольку никто из одесских судей не хочет браться за это дело.

Сначала Чёрного поместили под круглосуточный домашний арест, который затем смягчили до ночного.

В настоящий момент расследование завершено, дело передано для ознакомления участникам процесса, после чего будет направлено в суд для рассмотрения по сути.