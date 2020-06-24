Кого в Одессе с сегодняшнего вечера до утра оставят без воды

В связи с необходимостью проведения работ по переключению вновь проложенного водовода диаметром 1000 мм 24-25 июня ряду потребителей в Одессе отключат воду.
Как сообщает филиал Инфоксводоканала, с 23:00 24 июня до 07:00 25 июня будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:
- ж/м Котовского
- ж/м Лузановка
- 21-й км Старокиевского шоссе
- пос. Шевченко
- с. Крыжановка
- с. Лески
- с. Фонтанка
- с. Александровка
- с. Новая Дофиновка
- пгт. Черноморское-1,2
- с. Корсунцы
- с. Ильичёвка
- с. Вапнярка
- с. Красноселка
- с. Свердлово
- с. Светлое
- с. Визирка
- порт «Южный»
- с. Сычавка
- ТРЦ «Ривьера»
- ОДО «Интерхим»
- Кулиндоровский промузел
- ООО «Дельта-Вильмар».
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