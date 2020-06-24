Кого в Одессе с сегодняшнего вечера до утра оставят без воды

В связи с необходимостью проведения работ по переключению вновь проложенного водовода диаметром 1000 мм 24-25 июня ряду потребителей в Одессе отключат воду.

Как сообщает филиал Инфоксводоканала, с 23:00 24 июня до 07:00 25 июня будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

ж/м Котовского

ж/м Лузановка

21-й км Старокиевского шоссе

пос. Шевченко

с. Крыжановка

с. Лески

с. Фонтанка

с. Александровка

с. Новая Дофиновка

пгт. Черноморское-1,2

с. Корсунцы

с. Ильичёвка

с. Вапнярка

с. Красноселка

с. Свердлово

с. Светлое

с. Визирка

порт «Южный»

с. Сычавка

ТРЦ «Ривьера»

ОДО «Интерхим»

Кулиндоровский промузел

ООО «Дельта-Вильмар».

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