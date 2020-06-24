MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Кого в Одессе с сегодняшнего вечера до утра оставят без воды

Кого в Одессе с сегодняшнего вечера до утра оставят без воды

-отключение-2.jpg

В связи с необходимостью проведения работ по переключению вновь проложенного водовода диаметром 1000 мм 24-25 июня ряду потребителей в Одессе отключат воду.

Как сообщает филиал Инфоксводоканала, с 23:00 24 июня до 07:00 25 июня будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

  • ж/м Котовского
  • ж/м Лузановка
  • 21-й км Старокиевского шоссе
  • пос. Шевченко
  • с. Крыжановка
  • с. Лески
  • с. Фонтанка
  • с. Александровка
  • с. Новая Дофиновка
  • пгт. Черноморское-1,2
  • с. Корсунцы
  • с. Ильичёвка
  • с. Вапнярка
  • с. Красноселка
  • с. Свердлово
  • с. Светлое
  • с. Визирка
  • порт «Южный»
  • с. Сычавка
  • ТРЦ «Ривьера»
  • ОДО «Интерхим»
  • Кулиндоровский промузел
  • ООО «Дельта-Вильмар».

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Просмотров: 173

Смотрите также...

scroll to top