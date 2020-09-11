Как провести выходные дни в Одессе

В ближайшие выходные дни — 12 и 13 сентября — в Одессе планируется масса интересного. Как их лучше провести, несмотря на карантинные ограничения?

Выбор, как всегда, за Вами.

12 сентября в Одессе, Летнем театре Городского сада, ко Дню физической культуры и спорта пройдёт торжественная церемония вручения муниципальной премии Одесского городского головы «Спортивная столица». Начало — в 10:00.

12 сентября профессиональные спортсмены будут преодолевать дистанцию традиционного легкоатлетического забега «Вверх по Потёмкинской лестнице». Регистрация участников — с 12:00, старт забега — в 13:00.

12 сентября состоятся официальное открытие финальной стадии серии детских теннисных турниров (Французский бульвар, 85, Одесский Лаун-Тенннис Клуб) и турнир по мини-футболу среди молодёжи (стадион «Спартак», ул. Канатная, 79).

12-13 сентября художественный музей (Софиевская, 5) предоставил свой зал для необычной выставки Verumingrano («Истина в зерне»). Автор художественных фотографий Игорь Гайдай снял в максимальном приближении 13 зерён и одно яйцо. Выглядит впечатляюще и даже величественно.

12-13 сентября одесситов и гостей города приглашают на семейный фестиваль «Мамаспейс» – яркое, интерактивное и позитивное мероприятие с множеством локаций, где каждый ребёнок, независимо от возраста, сможет быть на одной волне со взрослыми. В программе фестиваля: развлечения и мастер-классы для маленьких гостей от арт-пространства «Синий краб», лекции для родителей, зона для детей с бебиситтерами, маркет товаров, развлекательная программа, розыгрыши и призы от партнёров фестиваля. Также в рамках фестиваля будет предоставлена возможность проверить зрение у ребёнка и получить бесплатную консультацию врача. На фестивале будут «зубные феи», которые научат малышей правильно ухаживать за полостью рта. Место проведения: Летний театр (Горсад). Вход: свободный. Время работы: 10:00-20:00.

12 сентября зоологический парк приглашает на весёлый праздник. Начало — в 12:00. Гостей ожидают развлекательная игровая программа в компании задорных аниматоров, познавательная викторина, танцы и праздничная пиньята. В завершение праздничной программы организаторы пригласят всех на показательные кормления экзотических животных, где каждый сможет узнать много интересного о мире живой природы.

12 сентября в подземной части Пороховой башни, что в парке Шевченко, пройдут чтения народных кельтских сказок. Маленькие одесситы, а также их родители услышат захватывающие сказки, населённые великанами, эльфами и леприконами. Чтения пройдут в сопровождении живой музыки. Старт в 18:00. Вход: free donation от 100 грн. Обязательна регистрация по телефону: 0972478524.

13 сентября в 19.00 в Зелёном театре фильм «I Want My MTV» — ностальгическое путешествие о начале становления главного музыкального канала, влияние которого на молодёжь до сих пор ощутим далеко за пределами Соединённых Штатов. Цена билетов: от 100 до 150 гривен.

12 сентября в Зелёном театре Одессы снова зазвучит нежный голос Марии Чайковской в рамках новой программы «Парус». Песни, полные красоты и женской силы, хрупкости и стальной прочности, магии, которая пробуждает в нас способность слушать сердцем… Цена билетов от 350 до 850 гривен. Начало в 19:00.

12 сентября одесский планетарий приглашает на очередную встречу «Астрономия о прошлом, настоящем и будущем». Посетители узнают, есть ли жизнь на других планетах. В программе тематическая лекция, обзор последних космических и астрономических событий, знакомство с зодиакальными созвездиями и просмотр 3D фильмов на куполе Планетария. Гости смогут «прогуляться» по звёздному небу, заглянув в старинный и современный телескопы. При посещении иметь с собой маски. Старт в 19:00. Стоимость билетов – 50-100 грн. Необходима предварительная запись по телефону: 0931917196.

До 28 сентября в музее современного искусства Одессы выставка культового художника Александра Шевчука «Садово-парковая скульптура», приуроченная юбилею автора. Работы Шевчука воплощаются в объектах, инсталляциях, видео, компьютерной графике, акциях и фотографиях. Выставка посвящена женской и мужской обнажённой натуре, которую он мастерски прикрывает невидимой драпировкой скульптурности или иронии. Цена билетов – 40 грн.

До 28 сентября во Всемирном клубе одесситов (ВКО) персональная выставка под названием «Ты в сердце моём», автором которой стала жительница Одессы Леся Верба.

До 5 октября Одесский литературный музей предлагает окунуться в мир фотоискусства. 5 сентября здесь открывается персональная выставка известного одесского фотохудожника Игоря Ландера «Мысль в образе».

В экспозиции будут представлены 107 работ автора, которые ранее участвовали в выставках и конкурсах по всему миру, многие из них удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей, дипломов и почётных наград авторитетных международных федераций, фотоклубов и фотосалонов.

До 5 октября выставка «Есть город, который я вижу…» в галерее реабилитационного центра «Дом с ангелом» (Пушкинская, 50). Её коллективный автор — творческое фотографическое объединение «Город», созданное в феврале 2012 года заслуженным фотохудожником Константином Гроздевым (1950-2014). Представлены 68 новых работ девяти авторов, показавших Одессу в многообразии жанров: архитектурные пейзажи, зарисовки двориков, портреты, жанровые сценки, морские виды и, конечно, снимки одесских котов.

Уютных выходных!

Фото: ТАЙМЕР, Одесса News, Думская