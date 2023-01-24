Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родился 101 малыш

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы родился 101 малыш, среди которых одна пара близнецов.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 63. Также за неделю увидели свет 38 юных одесситок.

«Наибольшее количество родов на прошлой неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 27 младенцев», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что все городские роддомы Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Как сообщала Одесса News, с 1 декабря 2022 года размер денежной компенсации стоимости «пакета малыша» составляет 6 816 гривен.

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