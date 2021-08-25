Одесса готовится ко Дню города

2 сентября Одесса будет отмечать День города.

В этом году праздничные мероприятия начнутся 27 августа.

27 августа

в 16:00 Одесская киностудия приглашает на премьеру художественного фильма «Улыбка львицы», посвящённого 100-летию Одесского зоопарка

Одесская киностудия приглашает на премьеру художественного фильма «Улыбка львицы», посвящённого 100-летию Одесского зоопарка в 19:00 на Думской площади стартует VII Международный музыкальный фестиваль «BLACK SEA MUSIC FEST».

28 августа

в 18:00 — традиционный фестиваль «Рыжий город». Его участники пройдут Рыжим маршем от памятника Дюку де Ришелье к Летнему театру, где будет представлена концертно-развлекательная программа.

29 августа

00:00 — 6:00 — на Трассе здоровья в рамках праздничной программы впервые состоится ночной марафон «Южный рассвет».

30 августа — 1 сентября

Традиционный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада» с яркими уличными шоу «Open air perfomanсe», «Парад клоунов», «Клоун-шоу» и «Клоун-марафон».

2 сентября — День города

традиционное возложение Почётными гражданами города цветов к памятникам И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, Атаману Головатому, М.С. Воронцову, Основателям Одессы, Дюку де Ришелье.

10:00 — торжественная церемония поднятия флага города на Думской площади.

— торжественная церемония поднятия флага города на Думской площади. С 10:00 до 16:00 на Приморском бульваре — выставка одесских инсталляций.

на Приморском бульваре — выставка одесских инсталляций. С 10:00 до 13:00 на Приморском бульваре — Фестиваль декоративно-прикладного искусства — выставка работ и мастер-классы победителей городского конкурса «Звёздная юность Одессы».

на Приморском бульваре — Фестиваль декоративно-прикладного искусства — выставка работ и мастер-классы победителей городского конкурса «Звёздная юность Одессы». 11:00 — открытие на Памятном знаке городов-побратимов и городов-партнёров Одессы таблички города Момбасы.

— открытие на Памятном знаке городов-побратимов и городов-партнёров Одессы таблички города Момбасы. 12:00 — торжественное открытие новых имён на Аллее Звёзд Одессы.

— торжественное открытие новых имён на Аллее Звёзд Одессы. 19:00 на Потёмкинской лестнице — гала-концерт и праздничный фейерверк.

Праздничные концертные программы с участием творческих коллективов, выставки фоторабот, тематические флешмобы, мастер-классы, выставки-ярмарки пройдут во всех районах Одессы.

Кроме того, в рамках празднования Дня города для подопечных социальных центров Одессы пройдут праздничные мероприятия, конкурсы и поздравления, а для детей льготных категорий — посещение дельфинария, Одесского Биопарка и аттракционов.

4-5 сентября состоятся Международные соревнования по плаванию на открытой воде «Oceanman Odesa-2021».

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod