За две ночи в Измаиле разбили девять платёжных терминалов

За две ночи в Измаиле Одесской области разбили девять платёжных терминалов, принадлежащих финансовой компании «Система».

Об этом сообщает Измаил City.

Как утверждают представители компании, сделано это было целенаправленно на проспектах Мира и Суворова, а также на улицах Авраамовской, Белгород-Днестровской, Нахимова, Фанагорийской и в Броске.

«Наш конкурент не может смириться с тем, что теперь он не один в городе, и вместо того, чтобы развиваться в бизнесе, он готов отдавать деньги за то, чтобы щемили других, угрожали, били терминалы, — утверждает представитель пострадавшей компании в Измаиле. — Ранее были угрозы от людей от криминала, с их слов, только они решают, кто и где будет заниматься предпринимательской деятельностью».

Отмечается, что компания Система» обратилась в полицию, открыты уголовные производства.

Как сообщала Одесса News, днями хулиганы изуродовали мемориал в честь Дня освобождения Одессы.

Фото: Измаил City